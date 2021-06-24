Погода в Україні 25 червня знову буде спекотною. Температура повітря становитиме +30-36°. На крайньому Півдні подекуди буде дещо прохолодніше – +27-30°.

У південній частині країни та на Заході можливі локальні короткочасні опади.

Однак уже пізно увечері в західних областях можуть пройти дощі з грозами через надходження атмосферного фронту із Європи.

У Києві 25 червня на опади розраховувати не слід. Стовпчики термометрів піднімуться до +32-35°. Вітер – помірний південно-східний.

Вихідними холодний атмосферний фронт принесе в Україну дощі та грози. У західних областях спека послабне 26 червня, на Півночі – 27 червня.

28 червня свіжа повітряна маса почне переміщатися на Схід. Цього дня в Україні буде +25-29°, подекуди в східних областях +28-31°.

23 червня на Закарпатті зафіксували найвищу в області температуру за останні 130 років – +39,8°.

Аномальна спека цього дня була і в столиці. Там стовпчики термометрів підскочили до +33,7°, побивши рекорд 1946 року.

Джерело: Наталка Діденко