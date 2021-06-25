Податкова і Держпраці почнуть інспекції для роботодавців

З 1 липня Державна податкова служба та Державна служба з питань праці почнуть інспекції для виявлення роботодавців, які використовують незадекларований працю.

Заходи проводять згідно з Національним планом спільних дій щодо зниження рівня незадекларованого праці на 2021 рік.

Перевірка відбувається поетапно.

Вже влаштовано інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованого праці, а потім інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають високий ризик використання незадекларованого праці.

Під час першого етапу, який тривав шість місяців поточного року, інспектори праці поінформували понад 62 тис. роботодавців і їхніх працівників про переваги офіційного працевлаштування, зокрема в сферах торгівлі було поінформовано 36 тис. осіб, сільського господарства – 6 тис. осіб, транспорту – 5 тис., організації харчування – 3 тис.

З 1 липня починається другий етап кампанії.

У Мінекономіки підкреслили, що тепер в поле зору будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію і продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

Згідно ст. 265 Кодексу законів про працю України, штраф за порушення законодавства про працю становить 10 мінімальних заробітних плат (60 тис. грн).

Повторне порушення протягом двох років обійдеться роботодавцю в 30 мінімальних зарплат за кожного працівника (180 тис. грн).

Джерело: Міністерство економіки України