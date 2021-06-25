СБУ викрила міжрегіональну мережу агітаторів, які працювали на замовлення спецслужб Росії

Служба безпеки України викрила міжрегіональну мережу агітаторів, які працювали на замовлення іноземних спецслужб.

Зловмисники поширювали через інтернет заклики до зміни меж державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні.

Під час слідчих дій у пропагандистів виявлено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки.

– Зокрема, спецоперація пройшла у Києві, Маріуполі, на Сумщині, Вінниччині, Черкащині та Закарпатті, – повідомляють у СБУ.

У столиці України працівники СБУ викрили уродженця Донеччини, який публічно агітував до захоплення державної влади та вступу до лав незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР.

Він поширював контент через власні акаунти у соціальних мережах.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що розповсюджувані тексти містили заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

У Маріуполі кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність місцевого жителя, який працював із контентом на персональних сторінках соцмереж, що заборонені в Україні. Публікації щодо зміни меж державного кордону України і заклики до ведення агресивної війни були зафіксовані на сторінках його акаунту.

Наразі перевіряється інформація щодо співробітництва зловмисника із спецслужбами РФ через одну з громадських організацій.

У Сумській області повідомлено про підозру мешканцю міста Путивль, який поширював в мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

На Черкащині викрито інтернет-агітатора на закликах до захоплення державної влади та фізичної розправи над високопосадовцями.

Також встановлено мешканку регіону, яка агітувала до зміни меж кордону нашої країни.

У Закарпатській області заблоковано деструктивну інтернет-активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали у соціальних мережах заклики до відокремлення окремих територій України, де компактно проживають національні меншини.

На Вінниччині за матеріалами органів держбезпеки засуджено зловмисника, якого українська спецслужба викрила на агітації до дій проти територіальної цілісності України.

У шести регіонах України викрито мережу інтернет-агентів, які працювали на Росію / 5 фотографий

У СБУ тривають заходи, спрямовані на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти нашої держави.