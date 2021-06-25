Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на три вихідних дні.

Зважаючи на велику популярність поїздів до українських морських курортів, відомство відправить ще більше потягів до Одеси та Херсона.

Також визначено рейси із Києва до Ковеля, Ужгорода, Чернівців.

Жителям сходу України, а особливо мешканцям Костянтинівки, в Укрзалізниці спростили шлях до Азовського моря.

Із 24 червня до Донецької області почав курсувати поїзд №826 Дніпро – Авдіївка.

Поїзд №826 Дніпро – Авдіївка вирушатиме о 09.56 і прибуватиме до Авдіївки о 14.23.

У зворотному напрямку поїзд №825 Авдіївка – Дніпро їхатиме о 15.19. До Дніпра повертатиметься о 19.43. Потяг курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межову, Просяну, Чаплине тощо.

Крім того, днями Укрзалізниця призначила новий денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса. Потяг почне курсувати із 26 червня 2021 року.

Днями Укрзалізниця призначила новий денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса. Потяг почне курсувати із 26 червня 2021 року.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця