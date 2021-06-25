Усі 46 працівників Галицької митниці, яких було відсторонено через можливу причетність до корупції і контрабанди, знову працюють на своїх місцях.

Митників відсторонили від роботи на початку квітня 2021 року за рішенням Ради національної безпеки та оборони через можливу причетність до корупції та контрабанди. Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили, тож службовці повернулися на посади.

На початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46.

Зокрема, працівники митного поста Яворів – 30 осіб, МП Мостиська – 14 та по одному працівнику з МП Смільниця та Рава-Руська підпали під перевірку РНБО.

– На цей час дисциплінарні провадження стосовно 127 посадових осіб територіальних органів Держмитслужби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв’язку з невстановленням в їх діях дисциплінарного проступку та підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності, – йдеться у відповіді Державної митної служби України на інформаційний запит виданню Zaxid.net.

Водночас, у Держмитслужбі зазначили, що відносно 22 посадовців територіальних органів Держмитслужби дисциплінарні провадження тривають.