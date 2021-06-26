Погода в Україні 27 червня буде дощовою.

Вночі на Правобережжі, вдень в більшості областей, у неділю, 27 червня, в Україні, крім західних областей, прогнозують короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах значні дощі, град і шквали 15-20 м / с.

Вітер північно-західний, у східній частині – південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 16-21°, в західних областях 12-17°, вдень 24-29°, на сході до 32°.

У Києві у неділю температура почне трохи падати, буде змінно хмарна погода.

Вночі 27-28 червня місцями очікується помірний короткочасний дощ, вдень значні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

ДСНС повідомляє про жовтий рівень небезпеки і попереджає про підвищення рівня води на 0,3-1,3 м в річках Карпатського регіону.

– У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку з підтопленням понижених місць, в гірських районах існує загроза сходу селевих потоків, – заявляє прес-служба ДСНС.

На відміну від спекотного червня, погода в Україні в липні буде дощовою. Середня температура повітря становитиме +27-29°.

Крім того, у другій літній місяць може випасти 45-50 мм дощу, що не характерно для цього періоду.