Середня ціна по країні бензину А-92 за передостанній тиждень червня зросла на 24 коп/л і становить 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 37 коп/л – до 29,68 грн/л, а дизельне паливо додало 44 коп/л (до 28,17 грн/л).

– Авіас, ANP, Укрнафта підняли ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л. Так, на станціях ANP бензин марки А-92 подорожчав до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,95 грн/л і ДТ – до 28 грн/л. На станціях Укрнафти ціни на А-92 зросли до 28 грн/л, на А-95 і дизпаливо – до 29 і 28 грн/л, – передає консалтингова група А-95 із посиланням на звітні дані.

На WOG і ОККО дизельне паливо подорожчало на 24 коп/л, до 29,23 грн/л.

Shell опустив ціну бензину А-92 на 30 коп/л, до 29,99 грн/л, при цьому підняв ціну на ДТ до 29,19 грн/л (+10 коп./л).

В мережі UPG А-92 подорожчала на 20 коп/л, до 29,10 грн/л, А-95 – на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДТ – на 20 коп/л, до 26,70 грн/л.

Також відкоригували свої ціни, в основному на дизельне паливо, в сторону збільшення AMIC, KLO, Паралель, Автотранс, Укр-Петроль, Рур груп, УГД, BVS.

Міністерство економіки України вже оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 25,84 грн/літр і дизпалива – 22,23 грн/л, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на останню декаду червня.

Тож, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на звичайний бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 30,84 грн/літр.

Ціна на звичайне дизпаливо – 29,23 грн/л. У порівнянні з серединою місяця середня ціна на бензин зросла на 0,02 грн/літр, на ДТ – на 0,14 грн/л.

На початку червня Кабмін змінив формулу розрахунку середньої ціни палива в Україні.

Зокрема, в неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі $ 27/т, або плюс 66 коп/л (з ПДВ) до вартості бензинів і 73 коп/л (з ПДВ) – до ДТ.

Джерело: Еnkorr