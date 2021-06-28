Одне із наймолодших українських свят, День Конституції 2021 українці відзначають у понеділок, 28 червня.

Основний закон України ухвалили порівняно недавно, 25 років тому. Документ закріплює права та обов’язки громадян, а також регламентує усі сфери життя українського суспільства.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики, лише 10% українців ознайомлені із Конституцією України.

Водночас день ухвалення Конституції, 28 червня 1996 року, є одним із найважливіших в історії незалежної України.

До Дня Конституції України 2021 Факти ICTV пропонують пройти тест та дізнатись, наскільки ви знайомі з історією створення Основного закону.

Промо-відео про Конституцію України

Напередодні свята Дня Конституції України 2021 Мінкульт зняв промо-відео, присвячене 25-річчю Основного закону.

У віршованій формі українці розповідають про базові статті Конституції.

Зокрема, згадуються територіальна цілісність України, права громадян на гімн, прапор, мову, безпеку та захист.