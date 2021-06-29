Лазебна пообіцяла до липня погасити заборгованість за лікарняні, але лише на чверть

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про ситуацію з виплатами заборгованості за лікарняні і пообіцяла до липня погасити її.

Вона прокоментувала скаргу читачки про те, що третій місяць влада в умовах пандемії не виплачує громадянам лікарняні.

– Це теж одне з моїх найболючіших питань. Зараз, слава Богу, зменшилося інфікування, зменшилася кількість лікарняних заяв. І ми маємо змогу всі кошти, які находять від єдиного соціального внеску, спрямовувати на погашення заборгованості, – відповіла Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Також Марина Лазебна додала, що за минулий тиждень міністерство погасило заборгованість на 300 млн.

– Це 10% від тієї заборгованості, яка є. 60 тис. осіб уже отримали лікарняні. Це ж, знов-таки, економіка, – сказала Лазебна.

За словами міністра, за лікарняні заборговано 26 днів від початку. Але від якого саме початку Лазебна не уточнила.

– Але ще на цьому тижні ми перерахували з держбюджету 400 млн. І, знову ж, таки погасимо заборгованість, – відповіла міністр на нагадування, що термін становить не більше ніж два тижні.

За її словами, за цей період, коли немає такого масового захворювання, міністерство має максимально погасити заборгованість.

– Я так орієнтуюся, що на 25% ми її до липня погасимо, – заявила Марина Лазебна.

Джерело: Радіо Свобода