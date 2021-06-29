Наглядова рада АТ Укрпошта продовжила контракт із генеральним директором Ігорем Смілянським до 30 червня 2023 року.

Його кандидатуру одноголосно підтримали всі члени наглядової ради, зокрема й представники акціонера Укрпошти – Міністерства інфраструктури України.

За словами голови Наглядової ради Укрпошти Беноіта Плески, трудовий договір чинного гендиректора продовжили, тому що підприємство наразі перебуває на критично важливому етапі свого існування й стабільність компанії є першочерговою умовою для досягнення цих амбіційних цілей.

Найближчим часом, каже він, Укрпошта стане повноправним гравцем на банківському ринку та залучить масштабні інвестиції в 100 млн євро від міжнародних фінансових установ на розвиток інфраструктурних проектів – 1 850 авто для пересувних відділень та сім сортувальних центрів.

На переконання Ігоря Смілянського, за п’ять років керівництва йому вдалося зібрати в Укрпошті сильну команду управлінців і розпочати під їхнім керівництвом низку реформ.

Уже восени він обіцяє презентувати стратегію підприємства на 2022-2026 роки. В її основу буде покладено відкриття поштового банку, будівництво сучасних сортувальних центрів та повна цифровізація країни із запуском пересувних відділень у найвіддаленіші населені пункти.

В Укрпошті наголошують, що за п’ять років роботи Ігоря Смілянського на посаді генерального директора підприємство суттєво оновило автопарк, покращило якість сервісу, запустило нові комерційні поштові продукти.

2020 рік Укрпошта закінчила з прибутком в 165 млн грн, половину з яких перерахувала до державного бюджету як дивіденди та сплатила 3 млрд грн податків та зборів.

Джерело: Укрпошта

Фото: Ігор Смілянський