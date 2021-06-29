Стан здоров’я – важкий: на Донбасі поранили українського військового

Внаслідок обстрілу бойовиками населеного пункту Новотошківське один український військовослужбовець отримав кульове поранення.

Йому оперативно надали допомогу та евакуювали до лікарні. Наразі стан здоров’я пораненого українського захисника важкий.

Загалом протягом минулої доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Крім Новотошківського, ворог відкривав вогонь поблизу Водяного, що на Приазов’ї, з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Станом на ранок 29 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

26 червня бойовики смертельно поранили українського військового. Ним виявився старший солдат та старший водій мотопіхотної роти Андрій Гонар. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Джерело: ООС

Фото: ООС