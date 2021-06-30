Популярний російський футбольний коментатор та журналіст Василь Уткін привітав збірну України з перемогою над Швецією на Євро-2020.

Росіянин похвалив українців за вдалу гру та підкреслив, що буде дуже радий, якщо синьо-жовті переможуть у матчі з Англією.

– Якщо Англію за відмову від гри в футбол покарає саме Україна, я буду просто щасливий. Хоча коефіцієнт на це в основний час менше 15 я сприйму як наругу (до питання про шанси). Які молодці. До останньої хвилини… Як же я міг забути … Слава Україні!

Василь Уткін також ставав на захист української збірної, коли у Росії виник шквал обурення через нову форму з надписом Слава Україні.

Тоді коментатор наголосив, що жодна країна-учасниця Чемпіонату Європи не визнала Крим російським. Уткін також назвав принизливою презентацію форми Росії, де прапор країни на рукаві був зображений у перевернутому вигляді.

Підсумки матчу Україна – Швеція

29 червня у Шотландії відбувся матч Україна – Швеція у межах 1/8 Євро-2020. Українці обіграли суперників з рахунком 2:1.

Авторами голів стали Олександр Зінченко та Артем Довбик. Перемога у матчі допомогла Україні вперше в історії вийти в 1/4 Чемпіонату Європи.

Детальний огляд матчу Україна – Швеція дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Василь Уткін

Фото: Василь Уткін