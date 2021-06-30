Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Людмила Богданова |

У чотирьох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

пожежа в лісі

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях. Протягом 30 червня пожежна небезпека спостерігатиметься у Луганській, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Це означає, що є висока ймовірність виникнення пожеж – суха рослинність може загорітися навіть за однієї іскри, а вогонь швидко пошириться на великі території.

Рятувальники закликають українців бути обережними у пожежонебезпечний період – відповідально поводитися під час перебування на природі, дотримуватися правил пожежної безпеки та у разі загоряння одразу повідомляти екстрені служби.

За даними ДСНС, лише протягом 29 червня в Україні сталося 45 пожеж, у результаті яких вогонь охопив 10 га території. У період високого рівня пожежної небезпеки заборонено:

  • розводити відкритий вогонь у полях та біля лісових смуг, поблизу житлових будинків;
  • залишати багаття без нагляду;
  • спалювати траву чи сміття;
  • розводити вогонь під час сильного вітру;
  • кидати недопалки чи сірники на суху рослинність;
  • залишати у лісі ганчір’я, просочене горючими речовинами тощо.

За порушення правил пожежної безпеки можна отримати штраф. Для громадян сума грошового стягнення становитиме від 1,7 до 3,4 тис. грн, для посадовців – від 3,4 до 5 тис. грн.

Джерело: ДСНС

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка