Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях. Протягом 30 червня пожежна небезпека спостерігатиметься у Луганській, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Це означає, що є висока ймовірність виникнення пожеж – суха рослинність може загорітися навіть за однієї іскри, а вогонь швидко пошириться на великі території.

Рятувальники закликають українців бути обережними у пожежонебезпечний період – відповідально поводитися під час перебування на природі, дотримуватися правил пожежної безпеки та у разі загоряння одразу повідомляти екстрені служби.

За даними ДСНС, лише протягом 29 червня в Україні сталося 45 пожеж, у результаті яких вогонь охопив 10 га території. У період високого рівня пожежної небезпеки заборонено:

розводити відкритий вогонь у полях та біля лісових смуг, поблизу житлових будинків;

залишати багаття без нагляду;

спалювати траву чи сміття;

розводити вогонь під час сильного вітру;

кидати недопалки чи сірники на суху рослинність;

залишати у лісі ганчір’я, просочене горючими речовинами тощо.

За порушення правил пожежної безпеки можна отримати штраф. Для громадян сума грошового стягнення становитиме від 1,7 до 3,4 тис. грн, для посадовців – від 3,4 до 5 тис. грн.