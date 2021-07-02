Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Україна не повинна бути постраждалою стороною від запуску Північного потоку-2.

Він зазначив, що Німеччина робить усе можливе, щоб Україна не зазнала збитків від введення в експлуатацію російського газопроводу.

– Ми ще раз зазначаємо, що були посередником у переговорах між Україною та Росією стосовно транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо, аби Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту, – наголосив Маас під час спільної прес-конференції з главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау.

Маас повідомив, що знає про критичне ставлення Варшави до Північного потоку-2 і провів відкриту розмову на цю тему з польським колегою, додавши, що з цього приводу Німеччина веде переговори зі США, а також з Україною.

За словами міністра, якби економічні відносини з Росією стали неможливими, це ускладнило б ситуацію в ЄС.

– Це призведе до того, що Китай та Росія стануть ближчими. Довести до цього було б не лише хибним шляхом, а й загрозою нашій безпеці в Європі. Ми не вважаємо, що це правильна стратегія, – вказав міністр.

23 червня Гайко Маас говорив про Україну і з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Берліні.