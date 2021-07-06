Неякісна техніка для ЗСУ: суд арештував одного з фігурантів з правом внесення застави

Печерський суд обрав запобіжний захід одному з чотирьох підозрюваних у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки.

Одного з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони відправили під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі близько 475 млн грн.

Загалом усіх чотирьох посадовців слідчі підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів впродовж 2016-2018 років військової техніки низької якості.

Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах. Така схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн.

У травні цього року СБУ викрила чиновника оборонного концерну на розкраданні комплектуючих до зброї. Екс-заступник гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери привласнював і продавав оптичні приціли.