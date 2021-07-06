На Одещині, на пляжах у Центральному та Сонячному районах селища Затока, морська вода не відповідає санітарним нормам.

З 28 червня до 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води, а саме, 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 13 на санітарно-хімічні.

За результатами досліджень, два зразки не відповідають санітарним нормам.

Морська вода з пляжів у Центральному та Сонячному районі селища Затока виявилася забрудненою.

Інформацію про всі виявлені нестандартні проби направили до міських та районних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

– З них дві проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам. Це пляжі в рекреаційних зонах селища Затока – райони Центральний і Сонячний, – повідомили у прес-службі обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Жителі селища повідомили, що морська вода набула неприродного оливково-зеленого відтінку. Особливо виражені ці зміни безпосередньо біля берега, в акваторіях пляжів, де є хвилерізи.

На Приазов’ї вже другий тиждень зберігається стабільно спекотна погода. Тому багато людей стали проводити час на узбережжі.