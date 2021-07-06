“Суд” в окупованому Криму продовжив арешт журналісту Єсипенку

Так званий суд в окупованому Криму залишив українського журналіста, кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка в СІЗО ще на півроку.

Його звинувачують у начебто незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223-1 КК РФ) і зборі інформації в інтересах спецслужб України.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на рішення так званого суду та посилити тиск на РФ для захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму.

Також вона звернулася до міжнародних організацій з проханням делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, щоб не допустити порушень прав журналіста.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту разом з Україною вимагати від Росії звільнити Владислава Єсипенка, зазначивши, що атаки Росії на свободу медіа і права людини повинні бути припинені.

Джерело: Людмила Денісова