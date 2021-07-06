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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Температура набирає літніх обертів: синоптик про погоду на Івана Купала в Україні

спека в україні

7 липня, у день Івана Купала, на Півдні, Сході та в Центрі України пройдуть грозові дощі. Удень атмосферний фронт зумовить короткочасні дощі з грозами в західних областях.

Уночі дощі ймовірні лише в південній частині, східних та центральних областях.

На Півночі країни 7 липня дощів не передбачається.

– Температура повітря набирає літніх обертів: у середу очікується +26-33°, на Півдні буде на кілька градусів прохолодніше – +24-28°, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

У Києві вночі 7 липня передбачається +18+20°, удень – сонячно, спекотно та +28-30°.

– Надалі антициклон Kornelieke “витисне” дощі з України, тому спека посилиться, – прогнозує Наталка Діденко.

5 липня в Укргідрометцентрі повідомили, що денні температурні максимуми під впливом антициклону Kornelieke становитимуть +28-33°.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Depositphotos

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