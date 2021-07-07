Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Стало відомо, чому стався збій у роботі сайтів Офісу президента, СБУ і НАБУ

хакер, хакерська атака, хакери

Фахівці Держспецзв’язку встановили причину зупинки роботи 6 липня низки урядових сайтів, зокрема, й Офісу президента України. Це було пов’язано з хакерськими атаками.

У заяві відомства йдеться про атаку типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади.

Також ввечері 6 липня було зафіксовано мережеву атаку, спрямовану на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.

Зазначимо, що незадовго після того, як стався збій в роботі урядових сайтів, фахівці Держспецзв’язку спростували хакерську атаку як причину неполадок.

Збій у роботі сайтів

У вівторок ввечері раптово перестали працювати сайти Офісу президента і НАБУ.

Вже за декілька хвилин аналогічні проблеми у роботі користувачі виявили із сайтами СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Державної служби спеціального зв’язку та захисту.

При спробі завантажити сторінки сайтів браузер видавав повідомлення Немає зв’язку з сайтом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка