Посольство США вимагає від РФ негайного звільнення українського журналіста Владислава Єсипенка. Водночас у відомстві засудили рішення окупантів в Криму щодо подовження терміну арешту кореспондента Радіо Свобода.

Yesterday’s closed-door decision to extend the detention of journalist Vladyslav Yesypenko by a “court” in Russia-occupied Crimea was a grave miscarriage of justice. We call on the occupation authorities to immediately #FreeYesypenko. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/neqRPlRx8u

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2021