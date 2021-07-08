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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Це серйозна судова помилка: США вимагають від Росії звільнення журналіста Єсипенка

Посольство США в Киеве

Посольство США вимагає від РФ негайного звільнення українського журналіста Владислава Єсипенка. Водночас у відомстві засудили рішення окупантів в Криму щодо подовження терміну арешту кореспондента Радіо Свобода.

– Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні “суду” в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою.

– Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка, – заявили у дипвідомстві.

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Вчора, 6 липня, “суд” залишив журналіста Владислава Єсипенка в СІЗО ще на півроку. 10 березня його затримали на окупованій частині півострова.

Його звинувачують у нібито незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223-1 КК РФ) та зборі інформації для спецслужб України.

Фото: Depositphotos

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