Посольство США вимагає від РФ негайного звільнення українського журналіста Владислава Єсипенка. Водночас у відомстві засудили рішення окупантів в Криму щодо подовження терміну арешту кореспондента Радіо Свобода.

– Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні “суду” в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. – Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка, – заявили у дипвідомстві.

Yesterday’s closed-door decision to extend the detention of journalist Vladyslav Yesypenko by a “court” in Russia-occupied Crimea was a grave miscarriage of justice. We call on the occupation authorities to immediately #FreeYesypenko. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/neqRPlRx8u — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2021

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Вчора, 6 липня, “суд” залишив журналіста Владислава Єсипенка в СІЗО ще на півроку. 10 березня його затримали на окупованій частині півострова.

Його звинувачують у нібито незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223-1 КК РФ) та зборі інформації для спецслужб України.