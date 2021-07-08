Спорудження нових станцій київського метрополітену Мостицька і Проспект Правди на Сирецько-Печерській лінії триває за графіком.

Наразі будують на шести майданчиках. Зокрема від майбутньої станції Мостиська до майбутньої станції Проспект Правди працює тунелепрохідницький щит Галина.

– Підрядна організація АТ Київметробуд не зверталася до нас зі зміни строків, передбачених договором, – заявив начальник КП Київський метрополітен Віктор Брагінський.

Він додав, що столиця і КП Київський метрополітен вимагають від виконавця дотримання термінів будівництва та своєчасного завершення всіх передбачених робіт до кінця 2021 року.

В КМДА підкреслили, що фінансування проекту з бюджету проводиться в передбаченому обсязі.

Стосовно будівництва метро на Троєщину мер Києва заявив, що цей процес зараз не є можливим, поки не буде запущено Подільсько-Воскресенський міст.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен