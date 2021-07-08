Україна відмовилась купувати електроенергію з білоруської АЕС – прем’єр Литви

Україна відмовилася купувати електроенергію з Білоруської атомної електростанції. Вона побудована за російським проектом і розташована за 50 км від Вільнюса.

Про це повідомила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте після переговорів із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

– Ми обговорювали ситуацію в Білорусі і гібридну агресію, яка зараз проводиться режимом Лукашенка. Ми вважаємо, що потрібно подякувати прем’єр-міністру за підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію з білоруської АЕС, – заявила вона.

Інґріда Шимоніте сподівається, що з часом Україна відмовиться від небезпечних постачальників і зможе перейти на зелену енергетику, як це роблять у Європі.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує повністю відмовитися від електроенергії з РФ і Білорусі до 2023 року. Після цього вона повинна інтегруватися в електричну мережу Європейського Союзу.