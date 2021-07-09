Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Поблизу Криму: в Україні запрацював найбільший полігон Збройних Сил

Поблизу Криму: в Україні запрацював найбільший полігон Збройних Сил

В Херсонській області розпочав свою роботу найбільший полігон Збройних Сил України.

Створення полігону Ягорлик розпочалося ще у 2018 році. Загальна площа майданчика становить близько 3,7 тис. га.

До цього наймасштабнішим випробувальним майданчиком був центр Чауда, розташований в Криму. Після анексії півострова полігон було втрачено.

За словами заступника начальника Генштабу ЗСУ Радіона Тимошенка, за станом оснащення новостворений полігон Ягорлик – це один з найсучасніших полігонів Європи.

– Весь час, поки йшло будівництво полігону, він вже використовувався за призначенням, хоч і з деякими обмеженнями. Цього вимагали невідкладні потреби Збройних Сил. Зараз основні роботи з облаштування завершені. Водночас, робота з вдосконалення інфраструктури буде продовжуватися далі, — повідомив генерал-лейтенант.

Полігон Ягорлик призначений для:

  • стрільб з усієї наявної номенклатури озброєння армії;
  • випробування перспективної зброї великої дальності ураження;
  • ведення протиповітряного бою;
  • управління авіацією.

Найближчим часом на полігоні відбудуться стрільби артилерійської системи Богдана на дальності до 40 км.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка