Погода в Україні 13 липня у більшості регіонів буде похмурою та дощовою, однак у деяких областях світитиме сонце.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня

13 липня на півдні України очікуються дощі з грозами, сонячно буде лише у Запорізькій області. Температура повітря вдень +27, +29, вночі – +17, +19.

На сході сонячно та без опадів. Денна температура повітря +31, +33, вночі похолоднішає до +16, +18.

У північних областях погода буде сонячною, синоптики прогнозують дощ з грозою лише на Житомирщині. Вдень стовпчик термометра показуватиме у середньому +31, +33, вночі – +17, +19.

На заході пройде невеликий дощ з грозою, однак у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях буде сонячно. Температура повітря у денний час – +31, +33, у нічний опуститься до +17, +19.

У центральних областях переважатимуть дощі з грозами, на Полтавщині та Дніпропетровщині світитиме сонце. Вдень +30, +32, вночі +17, +19.

У Києві невеликий дощ з грозою, вдень +31, +32, вночі +18, +20.