Президент України Володимир Зеленський намагатиметься зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

Про це під час брифінгу повідомив його прес-секретар Сергій Никифоров.

– Я думаю, про якісь економічні компенсації не йтиметься. Президент намагатиметься зупинити будівництво Північного потоку-2. Якщо ж не вдасться це зробити, то знову ж таки, ми не говоримо про компенсації, а про певні безпекові гарантії. Найімовірніше, якщо йтиметься про них, то вони стосуватимуться повернення тимчасово окупованих територій – зазначив він.

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччини. О 20.00 він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель.

Темами зустрічі стануть двосторонні відносини між Україною і Німеччиною, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією.

Більше про те, навіщо Зеленському зустріч з Меркель, – читайте у нашому матеріалі.