У Києві у найближчі годину-дві з утриманням до кінця доби 12 липня очікуються зливи з грозами, що відповідає першому або жовтому рівню небезпеки.

Тому столична влада звертається до киян з проханням під час грози зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У разі падіння дерев чи гілок, а також, якщо внаслідок негоди травмувалися люди, негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Водночас в КМДА запевнили, що під час злив на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

В інших областях України сьогодні також очікуються локальні грозові дощі, часом зливи, можливі град і шквали. Лише в західних областях опади не прогнозуються.