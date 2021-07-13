1 липня в Україні стартувала вступна кампанія 2021, перший етап якої – реєстрація електронного кабінету вступника. На реєстрацію у системі вступникам виділили два тижні.

З 14 липня навчальні заклади розпочнуть прийом заяв. Триватиме процес до 16 липня для тих, хто вступає за результатами творчих конкурсів, співбесід чи вступних іспитів, і до 23 липня – для тих, хто подає документи на основі ЗНО.

Цього року також можна використовувати сертифікати 2018-2020 років. Всього абітурієнти можуть подати до п’яти заяв на бюджет, і до 30 – на контракт.

Факти ICTV підготували інструкцію, як зареєструватися в електронному кабінеті вступника для подання заяв.

Електронний кабінет вступника 2021 – як пройти реєстрацію

Крок 1.

Перше, що потрібно, це зайти на сайт за цим посиланням. Там відкриється ось таке вікно для заповнення даних. Є два варіанти, обираємо потрібний:

Вступ із сертифікатом ЗНО для вступників, які реєструються з документом про ПЗСО та сертифікатом ЗНО.

Вступ із сертифікатом ЄВІ/ЄФВВ – для тих, хто реєструється з дипломом бакалавра, спеціаліста та магістра.

Вступ із сертифікатом ЗНО для осіб, які хочуть вступити на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого спеціаліста.

Крок 2.

У цьому вікні потрібно вказати наступні дані:

чинну адресу електронної пошти абітурієнта;

номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

серія і номер атестата про повну загальну середню освіту;

середній бал додатка до атестата за 12-бальною шкалою.

Після реєстрації вам за вказаною адресою надійде лист із посиланням для активації. Для входу в особистий кабінет абітурієнта використовуйте свої логін і пароль.

У разі, якщо не виходить увійти до свого кабінету, а завантажується головна сторінка, очистіть історію та кеш браузера.

Крок 3.

Після успішного входу в електронний кабінет зможете ознайомитися із конкурсними пропозиціями від ВНЗ, а також додати свої особисті дані: