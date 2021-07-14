В Україні до кінця липня створять спеціалізовані підрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Постанову про їх утворення підписали генеральний прокурор Ірина Венедіктова, голова Національної поліції України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Після цього до підрозділів передадуть матеріали кримінальних проваджень цієї категорії.

На переконання генерального прокурора Ірини Венедіктової, завдяки створенню нових підрозділів вдасться підвищити ефективність розслідування та покращити його якість.

– Питання створення єдиної системи назріло вже давно. Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, скеровані до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни, – пояснює генпрокурор.

За її словами, ефективне кримінальне переслідування за найтяжчі злочини, зокрема проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, є обов’язком України відповідно до її міжнародних зобов’язань.

До того ж, на недоліки розслідування Україною воєнних злочинів і злочинів проти людяності вказував прокурор Міжнародного кримінального суду в звіті за 2020 рік.

Для прокурорів та слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів цієї категорії, спільно з Тренінговим центром прокурорів України проведуть навчання.

– Розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, актів агресії потребує високого рівня спеціальних знань. Тут важливе досконале володіння нормами застосування міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Тому ми будемо розвивати спроможність нашої національної системи кримінальної юстиції шляхом підвищення кваліфікації прокурорів та слідчих, – наголосила Ірина Венедіктова.

Cтруктурні одиниці діятимуть у складі центральних апаратів СБУ та Національної поліції України, а також їхніх регіональних та територіальних органів у Донецькій та Луганській областях.

Вони напряму працюватимуть із Департаментом нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора та відповідними управліннями в Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.

Наразі в Україні триває розслідування понад 19 тис. злочинів, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та вчинених в умовах збройного конфлікту.

Загалом із 2014 року їх зареєстровано понад 30 тис.

За шість останніх років завершено розслідування та направлено до суду більше 6,5 тис. кримінальних проваджень.

У 2021 році обвинувальні акти щодо понад 500 кримінальних правопорушень цієї категорії скеровано до суду.