Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 294/2021 Про встановлення відзнаки президента Національна легенда України.

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцнення і захисту її державності, служіння українському народові.

Нагороджуватимуть і тих, хто вніс вагомий внесок в розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я і веде активну благодійну та громадську діяльність.

Малюнок цієї нагороди затвердять за результатами всеукраїнського конкурсу, куди залучать представників громадських об’єднань, установ, організацій, членів Комісії державних нагород та геральдики.

Кабінету міністрів доручено утворити в тижневий термін комісію з проведення такого конкурсу і затвердити умови його проведення.

Уряду доручено до 9 серпня підготувати і подати на затвердження главі держави проекту положення про відзнаку Національна легенда України і проекти малюнка.

Виготовленням відмінності і атрибутів до неї займатиметься державне управління справами президента за участю Національного банку України.