19 липня в Україні відбудеться іспит з володіння державною мовою, який складатимуть претенденти на посади в органах державної та місцевої влади, а також особи, які хочуть отримати громадянство України.

Про це розповіла очільниця Національної комісії України зі стандартів державної мови Орися Демська

Реєстрація на іспит розпочнеться 16 липня о 00:01. З 19 липня протягом двох тижнів екзаменаційні сесії проходитимуть щодня у будні дні: перша розпочинатиметься о 9:30, а третя о 15:30.

Нацкомісія проаналізує процес проведення іспитів, роботу екзаменаторів і кількість учасників. Якщо охочих скласти іспит з української мови буде багато, сесії продовжать ще на деякий час.

Результати іспиту з’являться максимум за 15 днів. За словами Демської, відомство планує розмістити екзаменаційні майданчики у районних центрах. Наразі вони є у таких містах: Київ, Полтава, Житомир, Вінниця, Луцьк, Черкаси, Івано-Франківськ, Чернівці, Чернігів, Миколаїв, Рубіжне.

Іспит триватиме 2 години та складатиметься з чотирьох частин: двох тестових блоків – Культура мови та Читання, і двох завдань відкритого типу – Лист і Мова.

Після складання іспиту учасник отримає відповідний сертифікат. Для українців це безкоштовно, а іноземцям коштуватиме 492 грн.