У Сумах ввели комендантську годину для дітей і підлітків до 16 років. Їм заборонили перебувати на вулиці після 22.00.

Відповідне рішення ухвалила міська рада міста Суми.

Обмеження стосуються перебування дітей у розважальних закладах, кафе та ресторанах, а також інших громадських місцях.

Заборона діятиме з 22:00 до 6:00. У цей час поза домом можна перебувати тільки в супроводі одного з батьків або іншої уповноваженої особи.

– Це зроблено з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження криміногенної обстановки, вчинення протиправних дій дітьми, поширення вживання неповнолітніми алкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв, – пояснили в міськраді.

Обмеження вже набрало чинності.

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Джерело: Сумська міська рада