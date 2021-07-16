16 липня в Житомирській, Київській, Харківській областях та в західних регіонах України почали формуватися вологі осередки. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

17-18 липня всюди в країні, крім Півдня, можливі локальні дощі та грози, подекуди навіть сильні й небезпечні зливи.

Спека у вихідні дні на рівні +30-35° втримається в більшості областей України.

У Києві 17-18 липня буде спекотно – +32-34°. Можливі локальні дощі в окремих районах чи на околиці столиці.

Із початку наступного тижня, 19 липня, дощів стане більше. У понеділок відчутне послаблення спеки відчують жителі західних областей, а у вівторок, 20 липня, більш прохолодне повітря пошириться далі країною.

Найдовше пектиме на Сході та Півдні, проте й туди наступного тижня дійде свіже повітря.

19 липня Київ відчує перші ознаки зміни повітряних мас: удень передбачається +28-30°. 20 липня в столиці температура знизиться до +25-28°.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко