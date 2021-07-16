Як працюють і скільки заробляють пілоти літаків-винищувачів – історія Олексія Ждєда

Професія пілота літака-винищувача є однією з найпрестижніших у всьому світі. Але її реалії часто відрізняються від наших уявлень.

Як працюють пілоти літаків-винищувачів, чому їм не можна фотографуватися перед польотом і скільки вони заробляють – читайте в ексклюзивному інтерв’ю офіцера 831-ої бригади тактичної авіації Олексія Ждєда проекту Оксиген і журналісту Фактів тижня Артему Кулі.

Вимоги до пілотів і спеціальні костюми

Олексій Ждєд розповідає: в авіації є певні вимоги до пілотів винищувачів. По-перше, вони проходять професійний відбір. По-друге, їм потрібно мати досить високі показники здоров’я.

Оскільки пілотам доводиться мати справу з польотами стратосферою, надзвуковою швидкістю і великими перевантаженнями. До речі, уникнути їх допомагає спеціальний костюм.

– Під час перевантаження кров відтікає від голови і у людини починає темніти в очах. У костюмі ж є спеціальні камери, куди надходить повітря, за рахунок чого він фактично перетискає певні частини тіла і запобігає відтоку крові. Тоді менше шансів втратити свідомість, – говорить Олексій Ждєд.

Обов’язковими елементами костюма пілота також є шолом і спеціальна киснева маска, яку одягають на обличчя. За допомогою неї надходить кисень під час підйому на висоту від 8 тис. метрів.

Також у пілотів є ще один вид костюмів – висотний компенсуючий. Його одягають для захисту у разі розгерметизації кабіни, тобто відмови або катапультування на великій висоті.

Що найгірше може статися в польоті

Найгірше, що може трапитись, якщо це звичайний плановий політ, – це відмова авіаційної техніки, коли необхідно закінчити польотне завдання і виконати посадку.

А може бути відмова авіаційної техніки, коли потрібно ухвалити рішення про катапультування:

– Тоді ти витягуєш спеціальні ручки, які знаходяться у кабіні літака, і після цього крісло з шаленою швидкістю вилітає вгору приблизно на 100 метрів над літаком, – розповідає Олексій Ждєд.

Забобони і що найбільше дратує

За словами пілота, з поганих прикмет, на яку зважають досі, залишилась тільки одна. Вважається, що не можна фотографуватися перед польотом. Також Олексій Ждєд ділиться, що особисто його у цій роботі дратує лише один момент – великий документообіг:

– Якщо ти виконав політ, який в середньому тривав годину, на заповнення звітної документації ти можеш витратити приблизно години чотири, – говорить він.

Скільки заробляють пілоти

Середня зарплата пілота літака-винищувача стартує від 20 тис. грн на місяць. Але вона залежить від вислуги років і посади.

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