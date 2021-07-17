Російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим тиші і поранили двох українських військових

Найманці з РФ на Донбасі за добу сім разів порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.

Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки, в районі Пісків. Вони застосували артилерію калібру 122-мм. Стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

– Унаслідок ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Захисники перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої тяжкості, іншого — задовільний, — ідеться в повідомленні штабу ООС.

Також бойовики обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї біля Чермалика, а біля Водяного, що на Приазов’ї. Стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Поблизу Широкиного та Павлополя російські бойовики відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. Також на півночі Луганщини штаб зафіксував проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10.

На обстріли противника українські підрозділи відкривали вогонь не змовчали.

Водночас у Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Українські військові контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Фото: Штаб ООС