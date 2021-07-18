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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Дощі, грози і спека до +35: погода в Україні на завтра, 19 липня (Карта)

Дощі, грози і спека до +35: погода в Україні на завтра, 19 липня (Карта)

Погода в Україні в понеділок, 19 липня, буде спекотною, але місцями пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів тепла. 

Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру. 

Так, на заході дощі із грозами пройдуть в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Вдень буде від +23 до +29 тепла, а вночі від +16 до +18 градусів. 

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +32 до +34 тепла, а вночі буде в межах +22 градусів. Очікуються дощі в Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. 

У південно-східних областях в денний час буде від +31 до +35 тепла, а вночі очікується від +19 до +23 градусів. В Харківській, Луганській і Донецькій областях дощі не очікують.

Погода у Києві 19 липня

У Києві завтра вдень температура повітря сягне +29 тепла, а вночі буде в межах +21 градусів. У столиці також очікується дощ із грозою.

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