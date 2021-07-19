Погода на 20 липня – прогноз погоди на завтра

Погода в Україні у вівторок, 20 липня, буде спекотною, але місцями пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів тепла у східних областях.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Так, на заході дощі із грозами пройдуть в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Вдень буде від +23 до +28 тепла, а вночі від +16 до +17 градусів.

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +32 до +34 тепла, а вночі буде у межах +22 градусів. Очікуються дощі в Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях.

У південно-східних областях в денний час буде від +31 до +35 тепла, а вночі очікується від +19 до +23 градусів. В Харківській, Луганській і Донецькій областях на дощі не очікують.

Погода у Києві 20 липня

У Києві завтра вдень температура повітря сягне +28 тепла, а вночі буде в межах +19 градусів. У столиці також очікується дощ із грозою.