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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Дощі і грози: погода в Україні на завтра, 20 липня (мапа)

Дощі і грози: погода в Україні на завтра, 20 липня (мапа)

Погода в Україні у вівторок, 20 липня, буде спекотною, але місцями пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +35 градусів тепла у східних областях. 

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру. 

Так, на заході дощі із грозами пройдуть в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Вдень буде від +23 до +28 тепла, а вночі від +16 до +17 градусів. 

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +32 до +34 тепла, а вночі буде у межах +22 градусів. Очікуються дощі в Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. 

У південно-східних областях в денний час буде від +31 до +35 тепла, а вночі очікується від +19 до +23 градусів. В Харківській, Луганській і Донецькій областях на дощі не очікують.

Погода у Києві 20 липня

У Києві завтра вдень температура повітря сягне +28 тепла, а вночі буде в межах +19 градусів. У столиці також очікується дощ із грозою.

Погода на 20 липня – прогноз погоди на завтра

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