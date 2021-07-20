21 липня Україна стане однією з країн Європи, де випаде найбільше дощів та буде найбільш прохолодне повітря.

Значну частину території охоплять грози, часом сильні зливи, град та шквали.

Уникнути серйозної негоди зможуть лише регіони на крайньому Півдні та Волинь.

Особливість дощу 21 липня полягатиме в тому, що, поки одна вулиця потерпатиме від зливи, сусідську опади можуть оминути взагалі.

Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України 21 липня становитиме +22-27°. Прохолодніше стане навіть в Одеській та Миколаївській областях.

Затримається спека 21 липня лише на Сході, в Дніпропетровській, Херсонській областях, у Криму та на південному Сході. Стовпчики термометрів покажуть +30-34°. Однак вже 22 липня там також стане прохолодніше.

У Києві температура повітря в середу знизиться до +20°.

– 21 липня в столиці буде мокро, вітряно й прохолодно. Сильні зливи та шквали можуть спровокувати небезпечні наслідки, тож жителям Києва варто завчасно визначитись, як і на чому краще їхати в справах, – застерігає синоптик Наталка Діденко.

Метеоролог радить подбати про безпечне місце для паркування автомобіля, зачинити вікна, щоб не було протягів, та не забути парасольку.

Джерело: Наталка Діденко