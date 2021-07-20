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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Негода в Україні: які області сьогодні накриє злива

погода, негода, злива, дощ, діти під дощем

Сьогодні, 20 липня погода в Україні буде дощовою. Синоптики прогнозують зливи у західних та центральних областях.

Також очікуються грози на всій території України, окрім південно-східної частини.

За даними Укргідрометцентру, на Заході, окрім Волинської та Рівненської обастей, пройдуть значні дощі.

Водночас у Центрі місцями пройде град та шквали від 15 до 20 м/с.

В Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Також метеорологи заявили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, східних, центральних та Запорізькій областях

Температура повітря в Україні 20 липня вдень сягатиме позначки +32, а вночі впаде до +17.

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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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