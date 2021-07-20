Столичні правоохоронці підозрюють одного із працівників Київської митниці у розкраданні державних коштів на митному оформленні нафтопродуктів.

Слідство встановило, що головний інспектор митного поста Столичний створив корупційну оборудку, внаслідок якої держава недоотримала понад 6.5 млн грн.

Наразі відомо про 26 епізодів його протиправної діяльності, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Протягом осені 2020 року митник під час здійснення митного контролю підтверджував правомірність визначення кодів, згідно з якими вони не підлягали акцизному оподаткуванню.

Хоча згідно з податковим законодавством, ввезені нафтопродукти мають бути класифіковані за кодом, що передбачає оподаткування їх акцизним податком.

Зловмиснику повідомили підозру за ст. 364 Кримінального Кодексу України, про зловживання службовими обов’язками.

На даний момент досудове розслідування триває. Митнику загрожує до шести років позбавлення волі.