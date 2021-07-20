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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Києві відключать газ: список вулиць

У Києві відключать газ: список вулиць

У центральній частині Києва відключать газопостачання. Йдеться про будинки по вулиці Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Грушевського та Хрещатик.

Як повідомили у прес-службі Київгазу, постачання припинено через прокладання розподільного газопроводу низьких тиску по вулиці Трьохсвятительській.

Тож, газ відключили:

  • вул. Михайлівська, будинки 2, 6, 6-а, 2-в,
  • вул. Костьольна, будинки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
  • вул. Трьохсвятительська, будинки 3,9,
  • вул. Хрещатик, будинок 8,
  • вул. Грушевського, 4-а.
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А тим часом тарифи на опалення з початку нового опалювального сезону в Україні зростуть на 40-60%. Про це під час брифінгу заявив очільник департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Попенко назвав кілька причин підвищення тарифів на комуналку у 2021 році. Головний фактор – це формування нових цін на газ для теплокомуненерго та зміна ПСО.

Джерело: Київгаз

Фото: Pexels

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