У центральній частині Києва відключать газопостачання. Йдеться про будинки по вулиці Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Грушевського та Хрещатик.
Як повідомили у прес-службі Київгазу, постачання припинено через прокладання розподільного газопроводу низьких тиску по вулиці Трьохсвятительській.
Тож, газ відключили:
- вул. Михайлівська, будинки 2, 6, 6-а, 2-в,
- вул. Костьольна, будинки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,
- вул. Трьохсвятительська, будинки 3,9,
- вул. Хрещатик, будинок 8,
- вул. Грушевського, 4-а.
А тим часом тарифи на опалення з початку нового опалювального сезону в Україні зростуть на 40-60%. Про це під час брифінгу заявив очільник департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.
Попенко назвав кілька причин підвищення тарифів на комуналку у 2021 році. Головний фактор – це формування нових цін на газ для теплокомуненерго та зміна ПСО.
Джерело: Київгаз