Зеленський і Санду домовилися прискорити будівництво мосту через Дністер

Президент України Володимир Зеленський і глава Молдови Майя Санду зустрілися в Грузії та обговорили будівництво мосту через Дністер.

Особливу увагу президенти приділили і проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Республіки Молдова.

– Сторони погодилися щодо необхідності прискорення реалізації флагманського проєкту в цій сфері – будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер у районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць, – повідомили у прес-службі Офісу президента.

Зеленський і Санду обговорили першочергові кроки з активізації торговельно-економічної співпраці, визначивши ключовими напрямами економічної взаємодії двох держав співробітництво у сфері енергетики та реалізацію спільних інфраструктурних проєктів, зазначили в пресслужбі.

Зеленський також підтвердив своє запрошення молдовській колезі взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, а також в урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України.