Попередньою причиною аварії на Рівнеазоті може бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу.

Про це під час засідання уряду повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Якщо говорити про попередню причину, то саме підприємство функціонує з 1969 року. За попередньою інформацією, капітальний ремонт із заміни трубопроводів не відбувався протягом останніх десятиліть. Тому попередньою причиною може бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу, – зазначив він.

Денис Монастирський додав, що, згідно з інформацією ДСНС, викид газів, який стався під час аварії, не становить загрози життю та здоров’ю населення.

Про аварію на Рівнеазоті стало відомо ввечері 20 липня. Це одне з найпотужніших підприємств хімпромисловості України.

Очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль одразу пояснив, що на Рівнеазоті відбулося аварійне зупинення агрегата цеху азотної кислоти, через що небо над підприємством стало помаранчевого кольору.

Постраждалих внаслідок аварії немає. У ДСНС підтвердили, що викид оксиду азоту не зашкодив ані місцевим жителям, ані навколишньому середовищу.