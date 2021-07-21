У п’ятницю, 23 липня, у Токіо (Японія) відбудеться відкриття Олімпійських ігор-2020. Прапор України на змаганнях нестимуть досвідчені спортсмени – чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Вперше в історії проведення Олімпіади прапороносцями національних збірних стануть одразу дві людини – і чоловік, і жінка. Це одна з ініціатив Міжнародного олімпійського комітету для гендерної рівності. Крім того, цього року майже половина учасників – жінки.

Для Олени Костевич це уже п’ята Олімпіада у професійній кар’єрі. У 2004 році на Олімпійських іграх вона здобула золоту медаль, а у 2012 році стала бронзовою призеркою у Лондоні.

– Я завжди мріяла виконати цю почесну місію, – прокоментувала спортсменка.

41-річний Богдан Нікішин проведе свій четвертий виступ на Олімпіаді. На його рахунку – низка бронзових медалей на європейський та світових чемпіонатах, а також золота медаль на Чемпіонаті-2015 у Москві.

– Для мене велика честь нести прапор України. Дуже вдячний спортсменам-колегам за довіру та повагу, – заявив фехтувальник.

Олімпійські ігри триватимуть з 23 липня до 8 серпня. Через пандемію коронавірусу учасники змагань у різний час приїжджатимуть та від’їжджатимуть з Олімпійського селища. Вхід глядачам заборонено.

Цьогоріч збірна України виступатиме у складі 157 спортсменів. Які шанси в України на Олімпіаді у Токіо, дивіться у матеріалі.

Фото: НОК