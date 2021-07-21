22 липня дощитиме майже в усіх районах України. Оминуть опади лише північну частину країни. Вітер також буде північним, його швидкість сягатиме 7-12 м/с.

На Півночі, за прогнозом синоптиків, – мінлива хмарність. Удень температура повітря становитиме +24°, уночі стовпчики термометрів опустяться до +16°.

На Заході 22 липня не передбачається опадів у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Температура повітря не підніметься вище +24° удень та +16° уночі.

У Центрі дощі мають йти протягом усієї доби. У порівнянні із західними областями тут буде на градус тепліше і вдень, і вночі – +25° та +17° відповідно.

На Сході, попри дощову погоду, буде значно тепліше. У Луганській області повітря удень прогріється до +28°. Нічна температура буде нижчою на вісім градусів – до +20°.

На Півдні найтеплішим регіоном буде Одеська область – там денна температура становитиме +20° і +19° нічна.

У столиці України дощ можливий лише вночі. Удень стовпчики термометрів покажуть +24°, уночі – +16°.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, погода в Україні в серпні 2021 року буде спекотною лише перші два тижні.

Відразу після цього жителі країни відчують різке зниження температури.

7-8 на українців чекає потужна буря, а також незначні дощі на початку, в середині та ближче до кінця місяця.