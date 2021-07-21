Станом на ранок 21 липня через негоду в Україні, пориви вітру, дощі та грози знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

Найбільше постраждала Полтавська область. Тут без світла залишаються 194 населених пункти. Не краща ситуація у Кіровоградській і Черкаській областях, де знеструмлено 158 і 157 населених пунктів відповідно.

Загалом через негоду в Україні постраждала низка регіонів. Тому без світла також залишаються населені пункти Київської області (121), Дніпропетровської (38), Хмельницької (37), Одеської 32, Сумської (28), Миколаївської (24), Чернігівської (19), Чернівецької (15), Вінницької (14) та Запорізької (1).

До відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.

Погода в Україні 21 липня не покращиться. Синоптики знову прогнозують зливи і грози. Також очікується зниження температури.

Найхолодніше буде на Закарпатті. На заході очікується дощ із грозою, температура коливатиметься від +21 до +24. Не оминуть дощі і південні області, але температура тут буде вищою, вдень – від +26 до +32, а вночі від +19 до +24.