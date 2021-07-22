У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО

У Києві судитимуть двох чоловіків, які причетні до вчинення терористичних актів шляхом закладення і детонації вибухонебезпечних пристроїв.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що зловмисникам інкримінують цілу низку статей.
Слідчі встановили, що двоє киян причетні до вибухів у громадських місцях столиці, а також закладенні небезпечних предметів, що схожі на саморобну вибухівку впродовж липня минулого року.
Зафіксовано такі епізоди:
- 17 липня 2020 року затримані підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій у смітнику поруч із станцією метро Шулявська, постраждав один перехожий.
- 21 липня того ж місяця злочинці розмістили саморобну вибухівку між двома автівками біля станції метро Мінська, але пристрій вдалося вчасно виявити та знешкодити.
- Вже 27 липня біля сміттєпроводу одного з житлових будинків на вулиці Нижній Вал стався ще один вибух, який спричинили саме ці чоловіки. Хвилею пошкодило вікна другого та третього поверхів, а перед цим на місці злочину знайшли записки із погрозами та вимогою заплатити 50 біткоінів, щоб вибуху не сталося. На той момент, 50 біткоїнів – це майже $500 тис.
Затримали підривачів того ж дня, під час обшуку правоохоронці вилучили складові для виготовлення вибухівки, кілька десятків мобільних телефонів, пристрої для роботи з платами, інструкції з виготовлення цих вибухонебезпечних пристроїв та стартові пакети.
На сьогодні злочинці перебувають під вартою, досудове розслідування завершено.