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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Закладали вибухівку і погрожували: у Києві судитимуть двох підривачів

Закладали вибухівку і погрожували: у Києві судитимуть двох підривачів

У Києві судитимуть двох чоловіків, які причетні до вчинення терористичних актів шляхом закладення і детонації вибухонебезпечних пристроїв.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що зловмисникам інкримінують цілу низку статей.

Слідчі встановили, що двоє киян причетні до вибухів у громадських місцях столиці, а також закладенні небезпечних предметів, що схожі на саморобну вибухівку впродовж липня минулого року.

Зафіксовано такі епізоди: 

  • 17 липня 2020 року затримані підірвали радіокерований саморобний вибуховий пристрій у смітнику поруч із станцією метро Шулявська, постраждав один перехожий.
  • 21 липня того ж місяця злочинці розмістили саморобну вибухівку між двома автівками біля станції метро Мінська, але пристрій вдалося вчасно виявити та знешкодити.
  • Вже 27 липня біля сміттєпроводу одного з житлових будинків на вулиці Нижній Вал стався ще один вибух, який спричинили саме ці чоловіки. Хвилею пошкодило вікна другого та третього поверхів, а перед цим на місці злочину знайшли записки із погрозами та вимогою заплатити 50 біткоінів, щоб вибуху не сталося. На той момент, 50 біткоїнів – це майже $500 тис.
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО
Закладали вибухівку і погрожували: у Києві судитимуть двох підривачів / 5 фотографий

Затримали підривачів того ж дня, під час обшуку правоохоронці вилучили складові для виготовлення вибухівки, кілька десятків мобільних телефонів, пристрої для роботи з платами, інструкції з виготовлення цих вибухонебезпечних пристроїв та стартові пакети.

На сьогодні злочинці перебувають під вартою, досудове розслідування завершено.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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