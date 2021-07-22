У Києві судитимуть двох чоловіків за вчинення терористичних актів – ФОТО

радіокерований саморобний вибуховий пристрій у смітнику поруч із станцією метро Шулявська, постраждав один перехожий.

21 липня того ж місяця злочинці розмістили саморобну вибухівку між двома автівками біля станції метро Мінська, але пристрій вдалося вчасно виявити та знешкодити.

Вже 27 липня біля сміттєпроводу одного з житлових будинків на вулиці Нижній Вал стався ще один вибух, який спричинили саме ці чоловіки.

Хвилею пошкодило вікна другого та третього поверхів, а перед цим на місці злочину знайшли записки із погрозами та вимогою заплатити

50 біткоінів, щоб вибуху не сталося.

На той момент, 50 біткоїнів – це майже $500 тис.