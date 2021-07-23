У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що підозрілі плями рожевої рідини невстановленого походження на Рівненщині виявились препаратом для боротьби із шкідниками – Префектом.

Агрохімікат є сертифікованим в Україні і спрямований на знищення яєць личинок шкідників, які псують врожай.

У ДСНС повідомили, що клас небезпеки Префекту третій з п’яти.

Експерти вже дослідили склад атмосферного повітря навколо ділянки із розлитим хімікатом, яка розташована поруч із селами Колоденка та М’ятина.

З’ясувалося, що у повітрі немає небезпечних речовин, які могли б зашкодити людині, зокрема і діоксиду сірки.

Окрім повітря, фахівці ДСНС, Держекоінспекції та Гідрометеослужби взяли проби ґрунту та самої речовини для досліджень.

– Фахівці ДСНС України у Рівненській області координують процес утилізації сільхозвиробником речовини. Ситуація на контролі, – запевнили у відомстві.

Рожеві плями у Рівненській області

23 липня на сільськогосподарському полі неподалік Рівного помітили калюжі із незрозумілою яскраво-рожевою речовиною.

Про проблему повідомив місцевий мешканець села Колоденка.