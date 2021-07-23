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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Осколки у різних частинах тіла: у Мар’їнці внаслідок обстрілу постраждав чоловік

Осколки у різних частинах тіла: у Мар’їнці внаслідок обстрілу постраждав чоловік

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу проросійських бойовиків поранено мирного жителя.

Інцидент стався 23 липня, під час обстрілу незаконними збройними формуваннями населеного пункту Мар’їнка зранку.

За даними поліції Донецької області, 52-річний чоловік отримав осколкові поранення різних частин тіла, коли перебував неподалік власного будинку.

Попередня версія правоохоронців – вибухнув невідомий предмет у дворі під час обстрілу.

Наразі триває вивчення усіх обставин події, пораненого транспортували до медичного закладу

– За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України пр порушення законів та звичаїв війни, – повідомили у донецькій поліції.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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