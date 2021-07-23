На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу проросійських бойовиків поранено мирного жителя.

Інцидент стався 23 липня, під час обстрілу незаконними збройними формуваннями населеного пункту Мар’їнка зранку.

За даними поліції Донецької області, 52-річний чоловік отримав осколкові поранення різних частин тіла, коли перебував неподалік власного будинку.

Попередня версія правоохоронців – вибухнув невідомий предмет у дворі під час обстрілу.

Наразі триває вивчення усіх обставин події, пораненого транспортували до медичного закладу

– За фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України пр порушення законів та звичаїв війни, – повідомили у донецькій поліції.

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