Одесського чиновника Міністерства оборони і його спільника спіймали на хабарі.

Вони намагалися привласнити $1 млн за перемогу в тендері на будівництво житла для військових.

– Викрили керівника одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони і його подільника, – повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі повідомили обом фігурантам справи про підозру.

За справою чиновників, які вимагали хабар, вилучено ряд доказів, у тому числі і відповідні документи, в яких заздалегідь визначено переможця.

Підозрюваним інкримінують підготовку до вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора, чиновник і його спільник мали намір отримати хабар від представника приватної компанії. Суму мали зазначити у договорі на використання земельної ділянки, що перебуває в користуванні Міноборони.

Передбачалося, що тут будуватиметься житло для військовослужбовців та членів їх сімей.

Обшуки проводилися за місцем проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях, також проведені обшуки у людей, які можуть бути причетні до цього злочину.