Погода на 25 липня – прогноз погоди на завтра

Погода у неділю, 25 липня, буде спекотною по всій Україні. Стовпчики термометрів покажуть до +32 градусів тепла.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

Так, на заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях буде сонячно. Вдень від +26 до +29 тепла, а вночі від +14 до +16 градусів.

У центрі та на півночі країни також буде спекотно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +29 до +32 тепла, а вночі – у межах +17 градусів. Опади у Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях не очікуються.

У південно-східних областях в денний час буде від +30 до +32 тепла, а вночі очікується від +15 до +17 градусів. В Харківській, Луганській і Донецькій областях на дощі не очікують.

Погода у Києві 25 липня

У Києві завтра вдень температура повітря сягне +29 тепла, а вночі буде в межах +17 градусів. У столиці також не буде опадів.